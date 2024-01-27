В Старой Риге между бильярдистами возникла конфликтная ситуация. Одна компания сделала женщине сомнительные комплименты оскорбительного содержания, другие мужчины бросились защищать представительницу прекрасного пола, а кии, используемые в игре, послужили боевым орудием, пишет Rus.TVNET со ссылкой на программу Degpunktā.
Видео ⟩ Оскорбили женщину: в баре в Старой Риге случилась кровавая драка
Правоохранительные органы получили вызов в одно из заведений Старого города Риги, но в итоге их участие потребовалось в соседнем баре, где произошла серьезная драка. Полицейские вмешались и, скорее всего, предотвратили еще большее кровопролитие.
Стражи порядка выслушали показания всех участников конфликта, чтобы понять, что на самом деле произошло в баре и почему.
«Через некоторое время на место прибыли медики, которые приняли решение госпитализировать пострадавших в медицинское учреждение. За причинение телесных повреждений возбуждено дело об административном правонарушении, а также будет оценена ответственность всех лиц, причастных к конфликту», - заявила представитель латвийский полиции.
Видео: сюжет программы Degpunktā на латышском языке (показания участники драки дают на русском языке)
Внимание! На видео присутствуют сцены жестокости