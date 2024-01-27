Видео ⟩ Оскорбили женщину: в баре в Старой Риге случилась кровавая драка

Правоохранительные органы получили вызов в одно из заведений Старого города Риги, но в итоге их участие потребовалось в соседнем баре, где произошла серьезная драка. Полицейские вмешались и, скорее всего, предотвратили еще большее кровопролитие.

Стражи порядка выслушали показания всех участников конфликта, чтобы понять, что на самом деле произошло в баре и почему.

«Через некоторое время на место прибыли медики, которые приняли решение госпитализировать пострадавших в медицинское учреждение. За причинение телесных повреждений возбуждено дело об административном правонарушении, а также будет оценена ответственность всех лиц, причастных к конфликту», - заявила представитель латвийский полиции.

Видео: сюжет программы Degpunktā на латышском языке (показания участники драки дают на русском языке)

Внимание! На видео присутствуют сцены жестокости