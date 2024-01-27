Экспроприация не исключена: российские олигархи могут отказаться от финской сделки

Вмещающая 15 500 зрителей «Арена Хельсинки» – одна из крупнейших в стране многофункциональных площадок для проведения мероприятий.

Основными собственниками недвижимости являются российские олигархи Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг, которые в 2013 году купили арену у нынешнего председателя движения «Сейчас» и кандидата в президенты Харри Харкимо.

Среди кандидатов на покупку недвижимости - транснациональная группа ASM Global и финская группа инвесторов, в которую входит бизнесмен Топи Сукари. Несмотря на договоренности, Сукари опасается, что россияне могут выйти из сделки до конца февраля.

В этом случае государство быстро начнет процесс экспроприации, который, как предполагается, завершится к середине лета, когда арена может перейти в собственность государства. После этого ее можно будет передать новым владельцам.