Каждый год в Эстонии при пожарах погибает в несколько раз больше людей, чем в других Северных странах. В четырех случаях из пяти у погибших не было дымового датчика.
Спасательный департамент приводит пугающие цифры, а специалисты напоминают о необходимом
Согласно результатам последнего исследования, проведенного Спасательным департаментом, дымовой датчик отсутствует в Эстонии у 13% семей. С одной стороны, большинство домов оснащены этим прибором, спасающим жизни, но, с другой стороны, по сути, огромное количество людей – как численность населения двух Тарту – живет в домах, где датчика нет.
Только вдумайтесь в эти цифры!
Более того, приблизительно половина дымовых датчиков уже отслужила свое и их надо немедленно поменять на новые, ведь они висят на потолках с 2009 года, когда датчики стали обязательными, то есть уже 14 лет, тогда как срок службы дымового датчика обычно составляет от трех до десяти лет.
Необходимо не только следить за сроком годности дымового датчика, но и регулярно обслуживать прибор, как любую другую электронику. Однако одной только проверки сигнала и замены батареек мало. Менеджер услуги Nublu Эвели Хунт рассказывает, как правильно проверять и обслуживать датчик.
Одного только звукового сигнала недостаточно
«Датчик с истекшим сроком службы надо сразу же заменить, ведь находящиеся внутри датчика сенсоры, которые реагируют на дым, со временем могут потерять чувствительность и при несчастном случае датчик может не сработать, как надо», – подчеркнула Хунт и добавила, что во многих домах продолжают использовать просроченные датчики.
Распространенный совет: время от времени нажимать на тестовую кнопку дымового датчика и проверять, издает ли он писк. Рекомендация очень правильная, однако многие не знают, что для проверки исправности дымового датчика этого мало.
Писк, раздающийся после нажатия на тестовую кнопку, сообщает лишь о том, что батарейка и звуковая система прибора работают нормально. Об исправности датчика это ничего не говорит. «Проверить, исправен ли датчик, можно с помощью специального тестового аэрозоля», - учит специалист.
Можно ли клеить датчик на двусторонний скотч?
Другая ошибка, которую совершают жители Эстонии, связана с установкой дымового датчика. «Датчик крепят к потолку двусторонним скотчем. Однако он не выдерживает веса дымового датчика. Кроме того, при пожаре температура в помещении растет, и приклеенный скотчем датчик может упасть и перестать пищать», - объяснила Хунт и подчеркнула, что дымовой датчик обязательно надо прикручивать шурупами.
Надо ли – и как – чистить датчик?
Даже в самом чистом доме на датчике со временем накапливается пыль. Также на нем может осесть кухонный жир.
Загрязнение, попавшее внутрь датчика, может привести к ложным тревогам. Также может произойти, что жир и пыль, забившиеся в отверстия на корпусе датчика, помешают дыму добраться до сенсоров и в случае пожара прибор не сработает.
Хунт советует чистить датчик два-три раза в год. Для этого подходит обычная чистая тряпка для пыли, которую можно слегка увлажнить. Использовать слишком много воды и бытовой химии нельзя.
Звуковой сигнал может и не помочь
Звуковой сигнал дымового датчика крайне необходим для обнаружения пожара: он сообщает об опасности, в том числе соседям. Однако эксперт по безопасности Тармо Пярьяла подчеркивает, что все же не стоит полагаться только на соседей. «В случае пожара каждая секунда критически важна. Чем быстрее обнаружен пожар, тем меньше ущерб», – отметил он.
Один из лучших способов защитить свой дом – установить умный датчик, который всегда сообщает об опасности тем, кто может на нее отреагировать.