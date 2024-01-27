Спасательный департамент приводит пугающие цифры, а специалисты напоминают о необходимом

Писк, раздающийся после нажатия на тестовую кнопку, сообщает лишь о том, что батарейка и звуковая система прибора работают нормально. Об исправности датчика это ничего не говорит. «Проверить, исправен ли датчик, можно с помощью специального тестового аэрозоля», - учит специалист.

Можно ли клеить датчик на двусторонний скотч?

Другая ошибка, которую совершают жители Эстонии, связана с установкой дымового датчика. «Датчик крепят к потолку двусторонним скотчем. Однако он не выдерживает веса дымового датчика. Кроме того, при пожаре температура в помещении растет, и приклеенный скотчем датчик может упасть и перестать пищать», - объяснила Хунт и подчеркнула, что дымовой датчик обязательно надо прикручивать шурупами.

Надо ли – и как – чистить датчик?

Даже в самом чистом доме на датчике со временем накапливается пыль. Также на нем может осесть кухонный жир.

Загрязнение, попавшее внутрь датчика, может привести к ложным тревогам. Также может произойти, что жир и пыль, забившиеся в отверстия на корпусе датчика, помешают дыму добраться до сенсоров и в случае пожара прибор не сработает.

Хунт советует чистить датчик два-три раза в год. Для этого подходит обычная чистая тряпка для пыли, которую можно слегка увлажнить. Использовать слишком много воды и бытовой химии нельзя.

Звуковой сигнал может и не помочь

Звуковой сигнал дымового датчика крайне необходим для обнаружения пожара: он сообщает об опасности, в том числе соседям. Однако эксперт по безопасности Тармо Пярьяла подчеркивает, что все же не стоит полагаться только на соседей. «В случае пожара каждая секунда критически важна. Чем быстрее обнаружен пожар, тем меньше ущерб», – отметил он.

Один из лучших способов защитить свой дом – установить умный датчик, который всегда сообщает об опасности тем, кто может на нее отреагировать.