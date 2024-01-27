Жители Эстонии знают правила: в последнее время на эстонско-российской границе запрет на советскую символику нарушали лишь финны

«Когда в прошлом году закрылась финско-российская граница, то у граждан и жителей Финляндии при пересечении Нарвского КПП было выявлено много разной советской символики», – рассказал Александр Казмин в веб-передаче ERR «Прямой эфир из Дома новостей».

«Возможно, они были не в курсе, когда приезжали в Эстонию, или не хотели быть в курсе того, что в Эстонии эта символика запрещена», – отметил он, добавив, что местные жители в основном знают правила и привыкли к действующему запрету.

По его словам, если такие инциденты все-таки происходят, то последующие действия работников Нарвскогого погранпункта могут быть следующими: например, если символика находится в бардачке автомобиля и ее никто не видит, человеку предлагают добровольно избавиться от нее, а если символика на видном месте, приходится составлять протокол.