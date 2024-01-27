Счет за электричество в 1000 евро: сильные морозы серьезно ударили по кошелькам жителей Эстонии

Те, кто во время волны холода отапливает свой дом с помощью воздушного теплового насоса, могут при 25-градусном морозе за один день потреблять месячный объем электроэнергии. Один из владельцев большого дома в Валга в январе получил счет на сумму почти тысяча евро и подозревает, что настоящий шок он испытает, когда в феврале придет счет за текущий месяц.