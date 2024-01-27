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Счет за электричество в 1000 евро: сильные морозы серьезно ударили по кошелькам жителей Эстонии

Тийт Лойм
, репортер
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Отапливать дом таким тепловентилятором не имеет смысла. Но даже тепловые насосы типа воздух-вода теряют свою эффективность в сильные морозы.
Отапливать дом таким тепловентилятором не имеет смысла. Но даже тепловые насосы типа воздух-вода теряют свою эффективность в сильные морозы. Фото: Arvo Meeks

Те, кто во время волны холода отапливает свой дом с помощью воздушного теплового насоса, могут при 25-градусном морозе за один день потреблять месячный объем электроэнергии. Один из владельцев большого дома в Валга в январе получил счет на сумму почти тысяча евро и подозревает, что настоящий шок он испытает, когда в феврале придет счет за текущий месяц.

Жителя Валга Игоря Яллайда в январе ждали два больших счета за электроэнергию. За дом в Валга 995,17 евро и за дачу 649,47 евро. При этом он думает, что худшее еще впереди. «Самое страшное, вероятно, будет в новом месяце, поскольку сумма будет в три раза больше».

По словам Яллайда, до сих пор у него была фиксированная цена на уровне около семи центов за киловатт-час (в обоих местах дневная 7,5, а ночная 6,5). Однако предыдущие договоры недавно истекли, а новая цена в городе составила 12,5 цента ночью и 15,91 цента днем, а в сельской местности - 11,9 и 15,19 цента соответственно.

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