ГАЛЕРЕЯ ⟩ Утро после празднования открытия Тарту 2024 указывает на то, что вечер прошел культурно

В половине десятого утра по территории музея с желтыми мигалками проехала пара небольших фургонов клининговой компании Krausberg. Также можно было лицезреть, как некоторые туалеты грузили в автомобиль компании по аренде оборудования Kemmerling. Было шумно, но территория музея была достаточно чистой.

Однако были некоторые признаки того, что празднование состоялась именно там. Например, валялись бутылки Jägermeister, банки пива и даже пакет молока.

Так называемого мелкого мусора было не так много, снег был довольно чистый, а пешеходные дорожки были в приличном состоянии. В центре города была совершенно аналогичная сцена.