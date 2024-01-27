Официальное открытие Года культурной столицы в Тарту вокруг и внутри Эстонского национального музея продолжалось почти до трех часов ночи, но ранним субботним утром, на первый взгляд, было не так уж много признаков мероприятия фестивального масштаба.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Утро после празднования открытия Тарту 2024 указывает на то, что вечер прошел культурно
В половине десятого утра по территории музея с желтыми мигалками проехала пара небольших фургонов клининговой компании Krausberg. Также можно было лицезреть, как некоторые туалеты грузили в автомобиль компании по аренде оборудования Kemmerling. Было шумно, но территория музея была достаточно чистой.
Однако были некоторые признаки того, что празднование состоялась именно там. Например, валялись бутылки Jägermeister, банки пива и даже пакет молока.
Так называемого мелкого мусора было не так много, снег был довольно чистый, а пешеходные дорожки были в приличном состоянии. В центре города была совершенно аналогичная сцена.