Главные вопросы, которые новосел должен задать председателю квартирного товарищества

В новостройках за поддержание порядка в доме и дворе достаточно часто отвечает какое-нибудь предприятие по управлению недвижимостью, и к нему всегда можно обратиться с вопросами, связанным с благоустройством. Поводом для этого может быть как неисправность шлагбаума парковки, так и уборка подъездов или вывоз снега с дворовой территории. В домах, где организовано квартирное товарищество, следует обратиться в правление.

Где находится электрощит?

Осмотрите места расположения шкафов и щитов инженерных систем в новой квартире, а также доступы к ним. Например, если в квартире неожиданно пропадет электричество, в первую очередь следует проверить свой электрощит, обратив внимание на то, включены ли предохранители. При этом доступ к главному щиту дома имеет только управляющий, и поэтому новому жильцу обязательно нужно иметь под рукой его контактные данные на случай более серьезной проблемы.

Как регулировать тепло в помещении?

В свете сегодняшних цен на электричество стоит сразу же разобраться, какие отопительные устройства установлены в квартире и как их регулировать наиболее эффективным образом. Поэтому обязательно разузнайте, как можно изменять, например, температуру воздуха в комнатах или обогрев полов в ванной.

Где внутри стен проходят важные коммуникации?