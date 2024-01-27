Украинское агентство по обмену военнопленными сообщило вчера, что Россия наконец предоставила список из 65 украинских военнопленных, которые предположительно находились на борту сбитого военно-транспортного самолета. Украинские чиновники подтвердили, что пленных из списка планировалось обменять с Россией 24 января.

Однако до сих пор не представлено никаких доказательств того, что заключенные все еще находились на борту разбившегося самолета. Россия явно намеренно затягивает решение ситуации и пытается держать проблему на переднем плане, постепенно раскрывая информацию. Для достижения максимального давления на украинскую власть основной целевой группой влияния являются родственники военнопленных.

Сохранение двусмысленности вокруг всего события также ограничивает способность украинской военной разведки и других служб развивать антироссийскую деятельность.

С одной стороны, они заняты сбором информации о произошедшем, а с другой стороны, их престиж был подорван, что, безусловно, снижает возможности руководителей предпринимать новые операции.

По информации Reuters, принадлежащий «Роснефти» нефтеперерабатывающий завод, который несколько дней назад подвергся атаке украинского беспилотника на черноморском побережье России, прекратил свою работу. Туапсинский завод является одним из крупнейших в России. По предварительной информации, восстановление завода продлится как минимум до марта, но эксперты полагают, что на это уйдет больше времени.