Неопределенность вокруг сбитого российского транспортного самолета ограничивает возможности украинской военной разведки и других служб развивать деятельность против России, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Доходы России заметно снизились
Украинское агентство по обмену военнопленными сообщило вчера, что Россия наконец предоставила список из 65 украинских военнопленных, которые предположительно находились на борту сбитого военно-транспортного самолета. Украинские чиновники подтвердили, что пленных из списка планировалось обменять с Россией 24 января.
Однако до сих пор не представлено никаких доказательств того, что заключенные все еще находились на борту разбившегося самолета. Россия явно намеренно затягивает решение ситуации и пытается держать проблему на переднем плане, постепенно раскрывая информацию. Для достижения максимального давления на украинскую власть основной целевой группой влияния являются родственники военнопленных.
Сохранение двусмысленности вокруг всего события также ограничивает способность украинской военной разведки и других служб развивать антироссийскую деятельность.
С одной стороны, они заняты сбором информации о произошедшем, а с другой стороны, их престиж был подорван, что, безусловно, снижает возможности руководителей предпринимать новые операции.
По информации Reuters, принадлежащий «Роснефти» нефтеперерабатывающий завод, который несколько дней назад подвергся атаке украинского беспилотника на черноморском побережье России, прекратил свою работу. Туапсинский завод является одним из крупнейших в России. По предварительной информации, восстановление завода продлится как минимум до марта, но эксперты полагают, что на это уйдет больше времени.
Для России это, безусловно, означает заметное снижение доходов. Нападения Украины на российскую военную промышленность и инфраструктуру экспорта нефти в последние две недели, должно быть, очень обеспокоили российское руководство, а также экономическую элиту.
Сегодня вечером Россия атаковала Украину четырьмя иранскими беспилотниками, все из которых были уничтожены украинской ПВО. Кроме того, по Донецкой области была выпущена одна баллистическая ракета «Искандер-М», однако сообщений о разрушениях и жертвах нет. Воздушных нападений на Украину, безусловно, было меньше, чем прогнозировалось.
Судя по нынешним атакам, можно предположить, что планировщики российских атак все еще пытаются найти пути преодоления ПВО Украины. Вполне предсказуемо, что некоторые элементы украинской ПВО вызывают удивление у российского командования.
Судя по всему, российская армия не имеет в своем распоряжении такого количества ракет и беспилотников, которое позволило бы им просто попытаться прорвать ПВО Украины волнами массированных атак.
Активность российских атак вчера возросла по сравнению с предыдущими днями:
- Интенсивность наступательных действий возросла в направлении города Купянска. Активны были и попытки атаки русской армии в направлении города Лыман. Украинская оборона смогла отбить атаки.
- В районе Бахмута российская армия пытается повысить активность своих наступательных действий, но добиться успеха им не удалось.
- Активность российских сухопутных войск в Донецкой области была очень интенсивной, но точных сведений об их ходе нет.
- На Южном фронте российская армия организовала несколько более активных наступательных попыток, которые, вероятно, были реакцией на атаки украинских войск в последние несколько дней. В целом существенных изменений в ситуации нет. На восточном берегу Днепра активность российской армии в последние дни снизилась по сравнению с предыдущими, и ситуация остается прежней.
Президент России заявил вчера, что в военном нападении на Украину в настоящее время участвуют 600 тысяч солдат российской армии. По информации, официально опубликованной Украиной, против их мобилизовано 450 тысяч солдат.
Российский президент, похоже, сам убежден в представленной им информации и не блефует. Цель его выступления - убедить своих граждан в том, что в мобилизации нет необходимости. Представление такой цифры также должно означать, что российское руководство оценивает свои потери значительно ниже, чем оценки в открытых источниках на данный момент.
Никаких серьезных изменений в военных действиях на Ближнем Востоке не произошло. Столкновения на Западном Берегу и нападения Хезболлы на севере Израиля стали менее интенсивными, чем перед Новым годом. В секторе Газа продолжается израильская операция в районе Хан-Юниса. Вчера хуситы смогли атаковать нефтяной танкер в Аденском заливе с помощью баллистической ракеты. В результате удара на корабле возник пожар. США также объявили о новых атаках на позиции хуситов.