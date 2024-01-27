Галерея: хороший шведский пример дизайна интерьера микроквартиры

Общая площадь этой квартирки сопоставима с размером гостиной в новом доме - 19 м2 на все про все! Но мы в Таллинне и меньше видали - даже 12 м2. Сейчас микроквартир появилось немало в специально построенных для сдачи внаем доходных домах. Хотя поучиться у шведов, как уютно и стильно обставить такую квартирку, можно.