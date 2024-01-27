Если вы жалуетесь на маленькую жилплощадь, то взгляните на эту микроскопическую квартирку в шведском Гетеборге, предлагает Pufik.
Галерея: хороший шведский пример дизайна интерьера микроквартиры
Общая площадь этой квартирки сопоставима с размером гостиной в новом доме - 19 м2 на все про все! Но мы в Таллинне и меньше видали - даже 12 м2. Сейчас микроквартир появилось немало в специально построенных для сдачи внаем доходных домах. Хотя поучиться у шведов, как уютно и стильно обставить такую квартирку, можно.
Дизайнерам буквально пришлось выверять каждый квадратный сантиметр, чтобы вместить все необходимое для жизни холостяка или студента. Спальня, конечно же, спряталась под крышей на антресоли, под ней - компактная ванная и гардеробная. Кроме функциональности, не обделена квартира и приятным декором: теплые оттенки и стильные детали наполнили этот очень маленький интерьер уютом.