Огромные убытки ⟩ Сгнило 40 тонн капусты: ангар, построенный на деньги ЕС, не выполняет своих функций

В здании сломалась система вентиляции воздуха, из-за чего сгнило 40 тонн капусты, а также тыквы и лука-порей. Бизнесмен Эдгар Гаркалнс говорит, что сработал предохранитель, после чего отключились и охладитель, и вентиляция. Предприниматель рассматривает возможность подать в суд на самоуправление, поскольку оно не решило проблему вовремя.

Исполнительный директор самоуправления Айгар Зимелис считает, что за процессы в помещении должен отвечать сам предприниматель. Насколько ему известно, «то, что в тот момент не работало», не могло стать причиной таких потерь. Исполнительный директор также задается вопросом, можно ли хранить картофель и капусту в одном помещении.

Прейльский край не будет строить пустые ангары, если нет особой заинтересованности, подчеркивает Зимелис.

Муниципалитет признает, что построенные ангары непригодны для производства и строить их без планирования коммуникационных сетей было неправильно, сообщается в программе.

Между тем, в Ливанском крае, где строительство ангаров привлекло внимание Европейской прокуратуры, ответственные лица утверждают, что недостатки предыдущих программ устранены. При подготовке к подаче заявок на новые программы старые ошибки больше не будут допущены.

В новой программе правила более четкие, говорит председатель Ливанской думы Андрис Вайводс, добавляя, что если ты что-то строишь, то должен знать, будет ли такое здание востребовано.

Как сообщалось, в октябре прошлого года в Прейльском крае завершилось строительство двух промышленных зон.

11 октября завершился проект «Улучшение деловой среды и содействие привлечению инвестиций в Прейльском крае» сдачей в эксплуатацию складского здания объекта и строительством прилегающей к нему территории на территории, прилегающей к улице Риетуму. Общая стоимость строительства составляет 1 124 248 евро, в том числе 1 027 879 евро из фондов ЕС.

Видео: Сюжет передачи Panorāma (на латышском языке)