В результате войны в Украине погибло уже несколько сотен детей

Всего более 1736 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По состоянию на утро 27 января 2024 года, по официальной информации ювенальных прокуроров, 521 ребенок погиб и более 1215 получили ранения разной степени тяжести.

Эти цифры не окончательны, так как работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях, продолжается.

Больше всего детей пострадало в Донецкой области - 505, Харьковской - 326, Херсонской - 146, Киевской - 130, Днепропетровской - 111, Николаевской - 101, Запорожской - 100, Черниговской - 72, Луганской - 67.

Только за последние сутки в результате обстрелов армией РФ города Мирноград Донецкой области травмированы две девочки 8 и 16 лет.

На заседании Совета Безопасности, состоявшемся в декабре, помощник Генсека ООН по Европе, Центральной Азии и Америке Мирослав Йенча рассказывал, что в результате боевых действий были повреждены и разрушены сотни школ и учреждений здравоохранения. Учитывая ситуацию в сфере безопасности, только половина из 3,9 миллиона детей на территории, находящейся под контролем Украины, с начала учебного года посещали школу в дневное время.

Всего Управление Верховного комиссара ООН по правам человека подтвердило гибель 10 065 мирных жителей; 18 679 гражданских лиц получили ранения.