Elering: мы продолжаем искать место неисправности энергокабеля

В субботу Elering объявил, что в пятницу не удалось найти место неисправности и что работы продолжатся в выходные. Кроме того, было подтверждено, что энергосистема Эстонии работает без проблем и нет никакой угрозы безопасности энергоснабжения.

«Если причина сбоя и время его ликвидации станут ясными, системные менеджеры сообщат об этом на странице биржи электроэнергии NordPool», - сообщила пресс-служба Elering.

EstLink 2 состоит из преобразовательных подстанций в Эстонии и Финляндии и линий постоянного тока длиной более 170 километров, из которых около 12 километров проходит в виде наземного кабеля по Эстонии, почти 147 километров проходит по дну Финского залива, и около 14 километров проходит по земле в Финляндии.