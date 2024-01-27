Видео ⟩ Эстония не боится спровоцировать РФ своей жесткой политикой? Марко Михкельсон дал интервью Киселеву

Главной темой интервью, обзор которого Михкельсон представил агентству BNS, стал вопрос о том, как Запад должен относиться к так называемым президентским выборам в России в марте.

«Я подчеркнул, что в такой диктаторской стране, как Россия, ведущей агрессивную войну, говорить о выборах как таковых было бы некорректно», - подвел итог своего интервью Михкельсон.

«Это чистый цирк или одурачивание простодушных, кампания по дезинформации. Да, Кремль чувствует настроения в обществе, но это не влечет за собой каких-либо колебаний структур власти. Кроме того, возникает вопрос, как западные страны должны в дальнейшем относиться к легитимности российского президента, когда голосовать за него принудят население на оккупированных и аннексированных территориях Украины», - отметил Михкельсон.

Это не жесткая политика, это политика сохранения суверенитета маленькой страны, агрессивный сосед которой ведет большую войну в Европе Марко Михкельсон

Шла речь также и о том, как в Эстонии ощущают угрозу собственной безопасности страны. В этой связи Михкельсон напомнил, что пока Россия стремится силовыми методами восстановить империю, угроза с Востока для Эстонии будет сохраняться.

«Так это было на протяжении всего существования Эстонской Республики. Здесь нет ничего неожиданного. Новым является то, что Эстония больше не остается в стороне от различных глобальных потрясений прошлого. Вступление Финляндии, а вскоре и Швеции в НАТО только укрепит безопасность всей Северной Европы и усилит сдерживание», - пояснил Михкельсон.

Киселев также спросил, не боится ли Эстония спровоцировать РФ своей жесткой политикой в отношении Москвы. «Это не жесткая политика, это политика сохранения суверенитета маленькой страны, агрессивный сосед которой ведет большую войну в Европе», - ответил Михкельсон.

Он провел параллели с отношения РФ и Финляндии. «Посмотрите, что произошло в Финляндии, которая многие годы была примером того, как вести дела с Россией. А что сейчас? Какие у них сейчас отношения? Финляндия вступила в НАТО. А через несколько недель, думаю, что и Швеция станет членом НАТО. И это наглядно демонстрирует, какие изменения происходят из-за политики, которую ведет Россия», - заключил эстонский депутат.