Небольшой магазин в Мустла, который уже почти 20 лет предлагает жителям поселка продукты, оказался в очень сложной ситуации, после того как 1 декабря прошлого года на главной улице открыл свои двери магазин Grossi.
Для подписчиков
Открытие в поселке магазина Grossi поставило семейный бизнес в очень тяжелое положение
«Дела идут плохо, половину покупателей увели», - сказала управляющая магазином Марге Писсарев. По ее словам, январь всегда был пикантным месяцем с точки зрения продаж, да и февраль не обещает ничего хорошего.