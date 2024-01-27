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Открытие в поселке магазина Grossi поставило семейный бизнес в очень тяжелое положение

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Марге Писсарев.
Марге Писсарев. Фото: Elmo Riig

Небольшой магазин в Мустла, который уже почти 20 лет предлагает жителям поселка продукты, оказался в очень сложной ситуации, после того как 1 декабря прошлого года на главной улице открыл свои двери магазин Grossi.

«Дела идут плохо, половину покупателей увели», - сказала управляющая магазином Марге Писсарев. По ее словам, январь всегда был пикантным месяцем с точки зрения продаж, да и февраль не обещает ничего хорошего.

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