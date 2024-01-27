Крупный акционер: Эстонии нужны большие международные банки

Это заявление основано на новости о том, что банк Luminor, созданный когда-то Nordea и DNB, выставлен на продажу. С одной стороны, продажа может привлечь новых игроков на банковский рынок Эстонии, с другой стороны, она может отразить маргинализацию Маарьямаа.

Летом предприниматель Индрек Нейвельт рассказал новостному порталу ERR, что конкуренции на банковском рынке Эстонии ждать не стоит, а банковское дело в большинстве стран является олигополистической структурой рынка (у товара много покупателей и мало поставщиков - прим.ред.). «Почему государство не регулирует это - для меня вопрос», - сказал он.

По его мнению, конкурентная ситуация на банковском рынке мало чем отличается от ситуации в компаниях водоснабжения и отопления, на которые распространяются ограничения Департамента конкуренции. «За 25 лет конкуренции не возникло и, вероятно, не возникнет. Не стоит на это рассчитывать», - сказал он.

Нейвельт был председателем правления Hansapank с 1999 по 2005 год.