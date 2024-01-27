Охранные фирмы ⟩ Хранить месяцами записи с камер наблюдения просто нет смысла

Охранные фирмы предлагают, чтобы записи с камер наблюдения хранились полгода только в тех случаях, если имеются признаки преступления.

На основании Закона об охранной деятельности, который должен вступить в силу с 1 июля нынешнего года, записи наблюдения с технического устройства должны храниться в течение шести месяцев.

Согласно действующему законодательству, записи с камер видеонаблюдения должны храниться от одного месяца до одного года.

В ETEL отметили, что на основании действующей до сих пор практики автоматическое хранение записей на объектах безопасности осуществляется в течение одного месяца, и в случае обнаружения на записывающих устройствах признаков преступления, записи хранятся до выяснения обстоятельств, но не более года.

По словам руководителя ETEL Андре Лиллелехта, фактическое увеличение обязательного срока хранения записей в шесть раз «приведет к неоправданно высоким затратам».

По оценкам членов Союза охранных предприятий, для этого потребуются инвестиции в размере до 30 миллионов долларов, которые придется переложить на плечи клиентов.

Охранные предприятия предлагают хранить записи в течение одного месяца.

ETEL также хочет внести поправку в закон, чтобы в случае обнаружения на записи признаков преступления, она должна храниться в течение шести месяцев.

Это поможет правоохранительным органам выявить возможного виновника и решить, следует ли возбуждать уголовное дело.