Даже если не заглядывать в официальную статистику продаж новых автомобилей на сайте Транспортного департамента, а просто понаблюдать, как часто Renault Arkana встречаются на наших дорогах, можно прийти к выводу, что жители Эстонии хорошо приняли этот купеобразный кроссовер. В этом году Arkana немного обновили, но достаточно ли этого, чтобы привлечь еще больше потенциальных покупателей?

Экстерьер

Как это часто бывает, автопроизводители время от времени проводят так называемый рестайлинг той или иной модели. Это изменения экстерьера и интерьера автомобиля в угоду модным тенденциям или изменившемуся корпоративному стилю марки. Нередко к рестайлингу прибегают для того, чтобы повысить начавшие снижаться продажи или привлечь новых покупателей, которые до этого даже не смотрели в сторону той или иной модели.