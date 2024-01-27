Новые рабочие места: строительный магазин сети Tööriistamarket откроется еще в одном городе Эстонии

Председатель Ярваского потребительского кооператива Тыну Уйбопуу рассказал, что площадь магазина составит чуть более 2000 квадратных метров, из которых торговый зал – около 1500 квадратных метров. «Мы постараемся там разместить как можно большую часть нашего ассортимента», - сказал он.

Хотя в районе Папинийду уже есть несколько строительных магазинов, по словам Уйбопуу, они не боятся конкуренции. «Это создаст удобную возможность для клиентов сделать свой выбор. Конкуренция всегда приветствуется и заставляет всех усердно работать», - заявил он.

В новом магазине будут работать 10-12 человек, и он откроется самое позднее в начале следующего года. Помимо Tööriistamarket в строящееся здание переедет филиал Пярнуской центральной библиотеки, который займет большую часть второго этажа офисного здания.

Здание энергетического класса А площадью чуть более 3300 квадратных метров под названием Mai ärimaja будет трехэтажным, рядом с ним будет сделана парковка на 70 мест.