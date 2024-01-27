С запасом ⟩ Пассажиры пронесли на борт круизного лайнера невероятное количество каннабиса

По данным следствия, две недели назад Майкл Кезенберри и Саванна Роуз Минами пронесли на борт круизного лайнера, направлявшегося из Майами в Британию, более 100 пакетов с марихуаной.

Сначала полицейская собака подняла тревогу, обнюхав багаж Кезенберри. Полицейские в ходе обыска обнаружили в чемоданах 56 вакуумных упаковок с марихуаной, сообщает Independent.

Кезенберри утверждал, что вся изъятая полицией марихуана «предназначалась для личного использования» и что у него имелось соответствующее медицинское разрешение, выданное в Калифорнии.

Его спутница, Саванна Роуз Минами, утверждала, что ранее не встречала Кезенберри, и что впервые они познакомились друг с другом в баре на круизном лайнере.

Однако полицейские ей не поверили и решили обыскать-таки ее багаж.

Никто особо не удивился, когда в чемоданах Минами были обнаружены еще 56 вакуумных упаковок с марихуаной.

По мнению следователей, характер упаковки и большое количество найденной в багаже марихуаны явно указывают на причастность парочки к незаконному обороту наркотиков.

Обоим подозреваемым предъявлены обвинения в хранении наркотических веществ с целью их распространения.

Круизные компании, в том числе Norwegian Cruise Line, запрещают пассажирам проносить на борт марихуану, даже в медицинских целях.

На судах Norwegian Cruise Line аналогичный запрет распространяется на все продукты, содержащие каннабиоиды, в том числе на масла и конфеты.

«Безопасность наших гостей является нашим главным приоритетом», - подчеркивают представители круизной компании.