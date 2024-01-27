Двое пассажиров компании Norwegian Cruise Line обвиняются в хранении большого количества марихуаны и участии в незаконном обороте наркотиков.
С запасом ⟩ Пассажиры пронесли на борт круизного лайнера невероятное количество каннабиса
По данным следствия, две недели назад Майкл Кезенберри и Саванна Роуз Минами пронесли на борт круизного лайнера, направлявшегося из Майами в Британию, более 100 пакетов с марихуаной.
Сначала полицейская собака подняла тревогу, обнюхав багаж Кезенберри. Полицейские в ходе обыска обнаружили в чемоданах 56 вакуумных упаковок с марихуаной, сообщает Independent.
Кезенберри утверждал, что вся изъятая полицией марихуана «предназначалась для личного использования» и что у него имелось соответствующее медицинское разрешение, выданное в Калифорнии.
Его спутница, Саванна Роуз Минами, утверждала, что ранее не встречала Кезенберри, и что впервые они познакомились друг с другом в баре на круизном лайнере.
Однако полицейские ей не поверили и решили обыскать-таки ее багаж.
Никто особо не удивился, когда в чемоданах Минами были обнаружены еще 56 вакуумных упаковок с марихуаной.
По мнению следователей, характер упаковки и большое количество найденной в багаже марихуаны явно указывают на причастность парочки к незаконному обороту наркотиков.
Обоим подозреваемым предъявлены обвинения в хранении наркотических веществ с целью их распространения.
Круизные компании, в том числе Norwegian Cruise Line, запрещают пассажирам проносить на борт марихуану, даже в медицинских целях.
На судах Norwegian Cruise Line аналогичный запрет распространяется на все продукты, содержащие каннабиоиды, в том числе на масла и конфеты.
«Безопасность наших гостей является нашим главным приоритетом», - подчеркивают представители круизной компании.