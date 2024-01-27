Эстонская команда лыжников выиграла Чемпионат мира среди юниоров

Как сообщили в Союзе ориентирования Эстонии, юниорская команда в составе Тимо Кудре, Криса Маркуса Крахва и Олле Ильмара Яама опередила первую команду Финляндии на одну минуту и 18 секунд. Бронзовая медаль досталась первой команде Чехии, которая уступила команде Эстонии одну минуту и 28 секунд.

Это уже третья золотая медаль Эстонии на чемпионате мира по лыжному ориентированию. На этой неделе Олле Ильмар Яама завоевал золотую медаль среди юниоров как в спринте, так и с общего старта.

Женская юниорская сборная Эстонии по лыжному ориентированию заняла пятое место, отстав от команды Швеции, ставшей чемпионом мира, на восемь минут и 43 секунды.