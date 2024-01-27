Департамент транспорта предупреждает: дороги станут опасно скользкими

Как передала пресс-служба ведомства, в субботу днем покрытие основных и второстепенных дорог будут сухим или влажным после обработки реагентами. Второстепенные дороги остаются обледенелыми, местами заснеженными. Погода до конца дня ожидается спокойной, только на западе Эстонии и на островах пройдет небольшой снег.

По прогнозам синоптиков, к вечеру небольшой и мокрый снег продолжится, на побережье ожидается небольшой дождь. Сохраняется риск скользких дорог, видимость может быть ограничена туманом. Температура воздуха будет находиться в минусовом диапазоне, лишь на островах и на побережье местами удержится у нулевой отметки.

В Западной Эстонии к утру температура повысится с 0 до 3 градусов.