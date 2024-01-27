Митрополит Таллиннский и всея Эстонии Евгений представил ответ на письмо Департамента полиции и погранохраны (PPA) об инициировании отказа в продлении временного вида на жительство.
Митрополит возражает против отказа в продлении вида на жительство
Об этом сообщает канцелярия главы Эстонской православной церкви Московского патриархата.
18 января 2024 года Департамент полиции и погранохраны направил официальное письмо по поводу инициирования отказа в продлении разрешения на временное проживание главы митрополита Евгения.
Пользуясь своим правом изложить собственное мнение, митрополит Таллиннский и всея Эстонии Евгений направил в Департамент полиции и погранохраны свои письменные возражения в отношении причин отказа.
В миру митрополит Евгений известен как Валерий Решетников.
Департамент полиции и погранохраны отказал ему в продлении вида на жительство, посчитав, что Решетников представляет угрозу для безопасности Эстонского государства.
У митрополита было право представить до 25 января 2024 года включительно свою точку зрения и возражения по данному вопросу, чем он и воспользовался.
В своем письме в адрес PPA митрополит обратился с просьбой к властям Эстонии продлить ему вид на жительство с учетом высказанных возражений, информирует канцелярия церковного иерарха.