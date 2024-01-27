В Якутии четыре дня блокировали WhatsApp и Telegram

В Якутии на протяжении четырех дней были заблокированы WhatsApp и Telegram, пишет онлайн-издание Sakhaday в субботу, 27 января.

В некоторых районах Якутска отсутствует сотовая связь, а в ряде магазинов и автобусов не принимают банковские карты, уточняет издание 7x7.

К вечеру 27 января мобильный интернет и мессенджеры в регионе возобновили работу, уточнили Sakhaday и портал "Якутия 24".

По сведениям 7x7, в дни блокировки в мессенджеры можно было зайти через VPN.

Депутат Госдумы РФ Сардана Авксентьева также обратила внимание на ограничение доступа к сервисам в регионе. Она заявила о подготовке запросов в Роскомнадзор и Минцифры с просьбой разъяснить ситуацию.

«Оставлять людей без мобильного интернета в Якутии, где много отдаленных территорий и вотсап - доступный способ общения с родными - хорошее ли это решение?» - написала парламентарий вTelegram-канале.

Проблемы с доступом к мессенджерам начались 24 января на фоне протестов из-за убийства жителя Якутска во время конфликта с участием уроженца Таджикистана.

Замминистра цифрового развития региона Андрей Суслов объяснил сбои профилактическими работами, согласованными с Роскомнадзором. Ведомство не комментирует эти утверждения, отмечает Telegram-канал 14News.

Перебои с доступом к мессенджерам в российских регионах В тот же день перебои с доступом к Telegram, WhatsApp и Viber наблюдались также в Новосибирской, Иркутской, Красноярской и Амурской областях, Приморском и Хабаровском краях, на Сахалине, в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других регионов, сообщал сервис «Сбой.рф».

Мессенджеры были доступны лишь через VPN.