Сотни поклонников фигурного катания собрались в субботу в Таллинне на катке в Старом городе, чтобы увидеть выступление Александра Селевко.
Галерея ⟩ Александр Селевко показал класс на катке в Старом городе
В начале января нынешнего года старший из братьев Селевко завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы по фигурному катанию в Каунасе.
Каждый желающий мог сфотографироваться с известным эстонским фигуристом и даже попросить у него автограф.
Смотрите, какую программу исполнил Александр Селевко перед зрителями на катке в Старом городе.