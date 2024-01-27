Галерея ⟩ Александр Селевко показал класс на катке в Старом городе

В начале января нынешнего года старший из братьев Селевко завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы по фигурному катанию в Каунасе.

Каждый желающий мог сфотографироваться с известным эстонским фигуристом и даже попросить у него автограф.

Смотрите, какую программу исполнил Александр Селевко перед зрителями на катке в Старом городе.