52-летний мужчина утонул в пруду на Хийумаа

Накануне в 17:26 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что пропал один из членов компании, отдыхавшей и парившейся в сауне в доме отдыха в Эсикюла.

Сообщается, что мужчина оставался в сауне один и неоднократно купался в пруду.

В какой-то момент мужчина пропал – обнаружить его нигде не удалось.

На место происшествия были вызваны профессиональные спасатели из Кярдла, представители Департамента полиции и погранохраны и машина скорой помощи.

Спасатели вскрыли лед и принялись искать тело в пруду. К сожалению, накануне поиск не дал никаких результатов.

Сегодня водолазам наконец удалось извлечь из пруда тело утопленника.

Полиция работает над выяснением точных обстоятельств происшествия.