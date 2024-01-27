Гениальный трюк помогает очистить лобовое стекло от льда

Как утверждает 26-летний Джек Ментиплай, он регулярно распыляет на лобовое стекло автомобиля… водку. А также добавляет ее в бачок с жидкостью для омывателя окон.

По словам водителя, благодаря этому трюку он каждое утро экономит десять драгоценных минут.

Ментиплай также подчеркивает, что его трюк обходится довольно дешево, ведь любая водка одинаково хороша для стекол.

Водитель говорит, что уже опробовал различные средства против обледенения, но все они по эффективности уступают обычной водке.