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Война на кончиках пальцев: коллекционер и эксперт – о поворотах новейшей истории на марках и монетах Украины и России

Президент Украины Владимир Зеленский и директор Укрпошты Игорь Смелянский поздравляют пса-минера по кличке Патрон, портрет которого был напечатан на марке. Ирпень, 1 сентября 2022. Фото: Офис президента Украины
Ян Левченко
, журналист
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Мы не замечаем, как с помощью монет и марок усваиваем символику государств и ценности, которые они транслируют. Эти обиходные предметы быстро отражают перемены в политике и делают это предельно выразительно. Отдельная захватывающая история - визуализация войны в Украине на марках и монетах враждующих сторон. Ее и поведал Rus.Postimees нумизмат и филателист Глеб Гоманьков.

Эксперт Rus.Postimees в годы зарождения своего многолетнего увлечения.
Эксперт Rus.Postimees в годы зарождения своего многолетнего увлечения. Фото: личный архив

Во время войны заостряется необходимость выжить любой ценой. Это справедливо в отношении и человека, и государства. Особенно – того, которое отражает атаки агрессора и сражается за будущее. Государственная символика выходит на первый план, а монеты с марками становятся фронтом информационной борьбы. И тот, кто погружен в свое, казалось бы, мирное кабинетное коллекционирование, порой может не просто показать, но и уточнить наши представления о недавней истории. Так и произошло на этот раз.

- Правда ли, что по монетам и маркам реально проследить предысторию нынешней войны как рецидива колониализма? Это же должно быть видно по иконографии?

Иконография – это система принципов, определяющих визуальную реализацию и восприятие мотивов, тем, сюжетов и персонажей независимо от стиля и направления в искусстве. Так определял границы этого понятия выдающийся историк искусства Аби Варбург, заложивший основы метода иконологии – историко-политической трактовки изображений на основе данных иконографии.

- Конечно, видно. Правда, не всегда понятно, что брать за точку отсчета этих изменений – 2022 год, 2014-й или более ранние случаи шантажа начиная, собственно, с 1991 года. Почта Украины быстро отреагировала на события на острове Змеиный и выпустила марку с «русским военным кораблем» уже в марте 2022 года, а когда тот же крейсер «Москва» был потоплен украинскими ракетами, добавила вторую часть, с подписью «корабль – всьо». Эта марка, пожалуй, до сих пор является своеобразным символом стойкости и героизма в борьбе за независимость своей родины.

Весной 2022 года Украина выпустила свою самую известную марку с военным кораблем страны-агрессора и пограничником, посылающим его куда подальше. Когда корабль и правда туда отравился, дизайн был дополнен.
Весной 2022 года Украина выпустила свою самую известную марку с военным кораблем страны-агрессора и пограничником, посылающим его куда подальше. Когда корабль и правда туда отравился, дизайн был дополнен. Фото: Укрпошта

Про эту марку можно говорить долго, но тогда от внимания ускользает, почему те или иные тематики популяризируются во время конфликта. На самом деле, использование марок и монет для передачи сообщений - это достаточно старая практика, использующая универсальные механизмы. Римские триумфальные монеты – далекие предки современный памятных монет и марок, выпущенных с целью увековечить память об очередной победе. И тем не менее, хотя логика сообщения одинакова, контекст сильно различается, и об этом нельзя забывать.

Дупондий, отчеканенный в Ниме. На аверсе - совместный портрет Августа и его друга Агриппы, на реверсе - крокодил, привязанный к пальмовой ветви (символ завоевания Египта), 9 - 3 годы до н.э.
Дупондий, отчеканенный в Ниме. На аверсе - совместный портрет Августа и его друга Агриппы, на реверсе - крокодил, привязанный к пальмовой ветви (символ завоевания Египта), 9 - 3 годы до н.э. Фото: bing.com

- Перейдем же к этому контексту. Война в Украине имеет свою иконографию как с одной, так и с другой стороны конфликта. Какие реперные точки стоит выделить в процессе ее развития, чтобы понимать, почему война визуализируется так, а не иначе?

- Тогда придется начать с иконографии Второй мировой войны, потому что обе страны, которые находятся сейчас в состоянии войны, выпускали памятные монеты и марки к годовщине Второй мировой. Точнее, обе стороны так или иначе застали формирование культа победы и своеобразное разделение памяти о Второй мировой войне на две части: Вторую мировую и Великую отечественную. В ранних выпусках обеих стран можно проследить отголоски советсткой традиции изображения посвященных войне сюжетов. Вот российская монета 2000 года, где воспроизведена фотография репортера Макса Альперта, получившая наименование «Комбат». Несмотря на военную тему, я не могу назвать это изображение милитаристским – оно стало символом, который далек от воспевания насилия.

В 2005 году на реверсе юбилейной монеты был и вовсе вечный огонь, то есть чистый образ памяти. А вот украинская монета 1 гривна 2010 года, выпущенная к 65-летию еще советской победы – здесь орден отечественной войны и явно георгиевская ленточка. Стоит отметить, что это выпущено в первые месяцы президентства Януковича. Позднее, начиная с 2014 года, на украинских юбилейных монетах акцентируется временной диапазон 1939–1945 годов, то есть мы может наблюдать постепенный сдвиг к Второй мировой войне, и отход от советского конструкта Великой Отечественной.

50 лет Победы с "комбатом" (Россия) и 65 лет - с георгиевской лентой (Украина).
50 лет Победы с "комбатом" (Россия) и 65 лет - с георгиевской лентой (Украина). Фото: личный архив

- Идеальный пример того, что восприятие Второй мировой войны - индикатор современной политики! А правда, что на российских монетах орел в какой-то момент расправил крылья?

- Правда. Изображение со вскинутыми крыльями появилось на монетах в 2011 году в связи с готовящимися Олимпийскими играми в Сочи – сначала на коллекционных монетах в 25 рублей, которые, впрочем, попадали и в обращение. Эти монеты выпускаются по сей день и уже насчитывают несколько серий. Вообще, сдвиг тематики наметился с 2011 года. Начали выходить соответствующие серии монет - «Города воинской славы» и марок «Оружие победы».

Слева - очень гордый собой орел, справа - явно попроще.
Слева - очень гордый собой орел, справа - явно попроще. Фото: bing.com

А с 2014 года, конечно, нарратив меняется в связи с так наз. «новоприобретенной» территорией: в 2014 выходят две десятирублевые монеты с очертаниями Крымского полуострова, с 2015 года – с пятирублевики с войсковыми операциями, проведенными там в ходе Второй мировой войны. В 2017 году купюры общего обращения по 200 рублей получают севастопольскую иконографию. Кстати, вертикальный дизайн сторублевки с Севастополем (вышедшая в 2015 году) – это мемориальная серия, есть такая и с Олимпийскими играми (2014), и с ЧМ по футболу (2018).

Купюры Банка России с крымской тематикой.
Купюры Банка России с крымской тематикой. Фото: Ян Левченко

- Получается, что год сочинских игр, которые отвлекали мир от аннексии Крыма, не был никакой временной границей. Монеты и марки показывают, что с самого начала 2010-х годов происходит переориентация общества с ценностей мелкобуржуазных на государственные, переход от жизни уютной к жизни славной…

- Примерно, хотя судить только по иконографии не совсем корректно. Но действительно же «бессмертный полк» впервые прошел в 2012 году, и это спустя всего два года после парада на Красной площади 2010 года, где маршировали… валлийские гвардейцы! (таймкод в ролике внизу – 30:15прим. ред.). Сейчас кажется, что это сгенерировано нейросетью. В том же 2012 году начались протесты, в связи с чем, возможно, государство активизировало мемориальные отсылки к Отечественной войне 1812 года. Круглая дата – повод для патриотической пропаганды, которая затем только усиливалась.

- Но непосредственно в преддверии 24 февраля была пандемия и, вероятно, патриотическая символика уступила более универсальной?

- Как сказать. В августе 2020 года обычным для России тиражом в два миллиона была отчеканена монета в честь 75-летия Курильской десантной операции 1945 года. Если что, в 2020-м должны были состояться олимпийские игры в Токио, но их перенесли из-за «короны» и провели в 2021 году. Пятирублевка была выпущена якобы по следам серии, посвященной военным операциям Второй мировой, выходившей в 2016–2018 годах. Я вижу в этом отдельном тираже проекцию даже не своей неуверенности, а подсознательный страх того, что кто-то использует твой прием против тебя. Олимпийские игры – это национальный подъем, на волне которого недавно неоднократно посягали на чужую территорию.

Юбилейный пятирублевик, предупреждающий о том, чьи Курилы.
Юбилейный пятирублевик, предупреждающий о том, чьи Курилы. Фото: bing.com

- А игры не где-нибудь, а в Токио, заставляют настаивать на «своем». Выглядит так: «если что, это наше, а если вы что-то подумали, то это все ваши фантазии вообще, вот!».

- Именно. Выпуск любых памятных монет я бы сопоставил с публичным выступлением официальных лиц государства. Они выпущены государством, акцентируют его символы и циркулируют в обществе, которое должно без труда, на основании своего культурного кода, понимать, что на этих монетах изображено. Памятная иконография монет и марок не конструирует сообщение, а продвигает его. Если государство только и делает, что распространяет нарратив о войне, и люди воспринимают его отовсюду, они тут же понимают: ага, Курилы, оспариваемая территория, и т. д.

- Можно ли отметить, какие изменения и когда происходили в нарративе марок и монет Украины, если не брать очевидную границу в начале 2022 года?

- Конечно, резкий крен к военной тематике обозначился в 2014 году, когда Украина по факту и вступила в войну на востоке. В Украине начал использоваться термин «антитеррористическая операция». Риторика войны не насаждалась, но все сигнализировало о том, что государство подверглось агрессии и ведет боевые действия на своей территории. С 2018 года начала выходить серия монет по 10 гривен, где на реверсе изображены различные роды войск. Вот, например, десантно-штурмовая бригада, а здесь – спецназ, а у него за спиной – древний воин. Первая монета из этой серии была посвящена «киборгам» – защитникам Донецкого аэропорта.

Реверсы монет Банка Украины с символами десантных войск и спецназа.
Реверсы монет Банка Украины с символами десантных войск и спецназа. Фото: Ян Левченко

Марки развивались параллельно в том же ключе. Когда государство живет в режиме осады, без милитаризации никуда. Здесь и танк «Оплот», и бронемашина «Дозор», и стрелковое оружие, и образы защитников. Изначально они были представлены абстрактно, позже на марках появились бойцы с позывными «Бренд» и «Леший». Также на марках заявили о себе и национальные меньшинства – в частности, крымские татары, которым был посвящен первый выпуск данной серии. Плюс издание марок с Крымом и Донбассом – в исполнении Украины это означает четкий сигнал о непризнании этих территорий отошедшими под чужую юрисдикцию. А потом наступил февраль, который лично я вспоминаю с содроганием…

Марки с техникой, участвовавшей в АТО на востоке страны.
Марки с техникой, участвовавшей в АТО на востоке страны. Фото: Ukrmarki.io.ua

- А есть ли предметное отражение этого рубежа на нашей теме?

- Конечно, что вы! Информационный фронт существует давно, вероятно, начиная с гражданской войны в США, где появились репортеры, фотографы. Надо сказать, среди марок Украины можно найти примеры ироничного подхода к репрезентации войны. Помимо уже отмеченного сюжета с кораблем можно обратить внимание на марку с российской бронетехникой, которую тащит украинский трактор. Военный трофей, когда его изображают на марке, превращается в желанный сувенир, обладать которым может любой коллекционер. Покупая их, люди и выражают поддержку, и получают материальный след этой войны, который останется как напоминание о том, что они застали это события.

Баннер с маркой устанавливается на Михайловской площади в Киеве в связти с днем украинской государственности. 28 июля 2022. 
Баннер с маркой устанавливается на Михайловской площади в Киеве в связти с днем украинской государственности. 28 июля 2022. Фото: ROMAN PILIPEY/EPA

- Есть ли в Украине монеты и банкноты, которые отражают период после февраля 2022 года?

- Есть банкнота в 20 гривен. У меня ее нет, она довольно редкая и дорогая. На ней флаги Украины и ее союзников, два цветка, напоминающие подсолнух и мак – один связан с Украиной как таковой, второй – символ войны, это кровь на поле брани. На оборотной стороне банкноты - следы военных преступлений: связанные окровавленные руки. В середине 2022 года, были выпущены и монеты с гербом, флагом и строчками гимна в качестве ответа на попытки подорвать легитимность украинского государства.

Мемориальная банкнота в 20 гривен. Группа солдат с флагом иконически отсылает к историческому фото Джо Розенталя, сделанному 23 февраля 1945 года на острове Иводзима (Иото) и вошедшему в золотой фонд военного репортажа.
Мемориальная банкнота в 20 гривен. Группа солдат с флагом иконически отсылает к историческому фото Джо Розенталя, сделанному 23 февраля 1945 года на острове Иводзима (Иото) и вошедшему в золотой фонд военного репортажа. Фото: National Bank of Ukraine

По мере превращения войны в новый режима существования начали выходить серии марок с актуальным предметным рядом, например, «Зброя перемоги». На первый тираж этого блока попал «Байрактар» – оружие, свидетельствующее о том, что это все-таки война уже XXI-го, а не XX-го века. Массовое использование беспилотников стало характерной чертой этой войны. И, конечно, здесь же есть пусковая установка «Нептун», с помощью которой и был поражен крейсер «Москва». Второй тираж этой серии в основном был посвящен танкам. Также начали выпускаться марки с летописью военный операций. Например, первый подрыв Крымского моста 8 октября 2022 года получил отражение на памятной марке. Вновь бросается в глаза саркастическая стилистика – пара на рисунке цитирует иконическую сцену из «Титаника». Это своеобразная игра с культурным кодом, отсылка для своих.

Блоки марок с оружием будущей победы Украины и символически значимым подрывом Крымского моста. 
Блоки марок с оружием будущей победы Украины и символически значимым подрывом Крымского моста. Фото: Укрпошта

- Нет ли тут намека на то, что мы будем поумнее нашего противника, тупо настаивающего на том, что есть две точки зрения – его и неправильная?

- Конечно, есть! О таком подходе свидетельствует и марка с Херсоном. Тут мы видим кусок арбуза, потому что Херсонский край знаменит своими арбузами именно в культурном коде Украины. А публике по другую сторону фронта это просто непонятно: ну, арбуз, и что? И детские рисунки на марках, посвященные, например, самолету «Мрия» или серия «Дети рисуют будущее» – это очередное послание, просто оно адресовано не тем, кто это будущее отрицает и кого оно не касается! Это очередное напоминание о том, что речь идет не о противостоянии двух военных машин, а о войне разных цивилизаций, разных систем ценностей.

Херсонский арбуз и украинская мечта - «Мрия».
Херсонский арбуз и украинская мечта - «Мрия». Фото: Volstamp.in.ua

- В этом смысле Россия может только навязчиво повторять, что на фронте сражаются герои, но это, кажется, находит не такое изобретательное отражение в дизайне марок и монет?

- Дизайнерам предприятия «Гознак» не позавидуешь. Выбор сюжетов у них невелик, поскольку сентиментальные коды использовать не получится, а ценностный и символический ряд этого конфликта довольно уклончив. Как говорится, цели будут сформулированы, когда они будут достигнуты. Поэтому происходят казусы наподобие плаката «С Россией навсегда!», где среди новых субъектов федерации фигурировал Херсон, который Украина вскоре освободила, поэтому пришлось это слово заклеивать черной изолентой. Российская филателия не переживает всплеска оживления – просто исправно печатается стандартная серия «Герои России», поскольку это ресурс неограниченный. Сама серия героев начала выходит задолго до войны, и о том, что новые лица в этой серии связаны с текущей войной, намекает лишь год по правую сторону черты.

Шаблонное оформление марок «геройской» серии.
Шаблонное оформление марок «геройской» серии. Фото: telegram

При этом третьи страны – союзные с Украиной – сделали беспрецедентные жесты солидарности. В частности, выпущены монеты номиналом два евро с реверсами, посвященными Украине. Каждая страна ЕС имеет право на выпуск памятной монеты в два евро два раза в год, и отбор тематики – строжайший. Выбор в пользу Украины сделали страны Балтии, что логично, учитывая общую травму. Дизайн эстонской монеты сделала девушка из Харькова, вы у нее интервью брали. Латвия поместила на монету обычный подсолнух, а вот у литовцев он гораздо интересней. Это не просто лепестки, а силуэты людей. Ничего подобного раньше не было.

Юбилейные монеты достоинством 2 евро в поддержку Украины.
Юбилейные монеты достоинством 2 евро в поддержку Украины. Фото: личный архив

Почтовые марки тоже отразили дух солидарности с Украиной. Первым эшелоном марки с цветами государственного флага Украины тоже выпустили страны Балтии, затем присоединились страны Центральной Европы. Свою марку солидарности выпустила даже Канада. Большинство этих марок относится к благотворительным выпускам: часть средств, собранных с продаж, идет на помощь пострадавшим от войны. Стоит упомянуть также марки из ежегодной серии «Европа», в которой разные страны выпускают марки на заранее утвержденную тему. В 2023 году тема выпуска по понятным причинам звучала так: «Мир - высочайшая ценность человечества».

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