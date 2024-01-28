Война на кончиках пальцев: коллекционер и эксперт – о поворотах новейшей истории на марках и монетах Украины и России

Мы не замечаем, как с помощью монет и марок усваиваем символику государств и ценности, которые они транслируют. Эти обиходные предметы быстро отражают перемены в политике и делают это предельно выразительно. Отдельная захватывающая история - визуализация войны в Украине на марках и монетах враждующих сторон. Ее и поведал Rus.Postimees нумизмат и филателист Глеб Гоманьков.

Эксперт Rus.Postimees в годы зарождения своего многолетнего увлечения. Фото: личный архив

Во время войны заостряется необходимость выжить любой ценой. Это справедливо в отношении и человека, и государства. Особенно – того, которое отражает атаки агрессора и сражается за будущее. Государственная символика выходит на первый план, а монеты с марками становятся фронтом информационной борьбы. И тот, кто погружен в свое, казалось бы, мирное кабинетное коллекционирование, порой может не просто показать, но и уточнить наши представления о недавней истории. Так и произошло на этот раз.

- Правда ли, что по монетам и маркам реально проследить предысторию нынешней войны как рецидива колониализма? Это же должно быть видно по иконографии?

Иконография – это система принципов, определяющих визуальную реализацию и восприятие мотивов, тем, сюжетов и персонажей независимо от стиля и направления в искусстве. Так определял границы этого понятия выдающийся историк искусства Аби Варбург, заложивший основы метода иконологии – историко-политической трактовки изображений на основе данных иконографии.