Война на кончиках пальцев: коллекционер и эксперт – о поворотах новейшей истории на марках и монетах Украины и России

Мы не замечаем, как с помощью монет и марок усваиваем символику государств и ценности, которые они транслируют. Эти обиходные предметы быстро отражают перемены в политике и делают это предельно выразительно. Отдельная захватывающая история - визуализация войны в Украине на марках и монетах враждующих сторон. Ее и поведал Rus.Postimees нумизмат и филателист Глеб Гоманьков.
Во время войны заостряется необходимость выжить любой ценой. Это справедливо в отношении и человека, и государства. Особенно – того, которое отражает атаки агрессора и сражается за будущее. Государственная символика выходит на первый план, а монеты с марками становятся фронтом информационной борьбы. И тот, кто погружен в свое, казалось бы, мирное кабинетное коллекционирование, порой может не просто показать, но и уточнить наши представления о недавней истории. Так и произошло на этот раз.
- Правда ли, что по монетам и маркам реально проследить предысторию нынешней войны как рецидива колониализма? Это же должно быть видно по иконографии?
Иконография – это система принципов, определяющих визуальную реализацию и восприятие мотивов, тем, сюжетов и персонажей независимо от стиля и направления в искусстве. Так определял границы этого понятия выдающийся историк искусства Аби Варбург, заложивший основы метода иконологии – историко-политической трактовки изображений на основе данных иконографии.
- Конечно, видно. Правда, не всегда понятно, что брать за точку отсчета этих изменений – 2022 год, 2014-й или более ранние случаи шантажа начиная, собственно, с 1991 года. Почта Украины быстро отреагировала на события на острове Змеиный и выпустила марку с «русским военным кораблем» уже в марте 2022 года, а когда тот же крейсер «Москва» был потоплен украинскими ракетами, добавила вторую часть, с подписью «корабль – всьо». Эта марка, пожалуй, до сих пор является своеобразным символом стойкости и героизма в борьбе за независимость своей родины.