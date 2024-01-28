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Фото ⟩ Самый крупный в Эстонии корпоратив: смотрите, какую вечеринку Олег Гроссь устроил для 3500 работников

Айвар Ояперв
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В субботу, 27 января, вечером в спортхолле Раквере прошла ставшая уже традицией зимняя корпоративная вечеринка OG Elektra.

Гостей было около 3500 человек и спортцентр Раквере вместить больше людей не удалось бы. Коротки попривествовали гостей Олег Гроссь и его сын Георг. Сын был «громкоговорителем» для отца, поскольку голос Олега Гросся еще не полностью восстановился после возникшей летом проблемы со здоровьем. После на сцену вышла группа Terminaator, и вечеринка началась.

Еще выступили звезды 90-х Alphaville и Ace of Base, а также Ice MC, Nublu и Карл-Эрик Таукар.

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