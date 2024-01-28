В субботу, 27 января, около 14.30 дня в волости Тапа недалеко от Тамсалу произошло странное ДТП, главным виновником которого можно считать вождение автомобиля в нетрезвом виде.
Фото ⟩ Пьяного водителя смог остановить только сугроб
Мужчина средних лет на автомобиле Mercedes-Benz ехал из Вяйке-Маарья в сторону Тамсалу, когда в какой-то момент решил повернуть налево на дорогу Тамсалу-Уудекюла. К сожалению, выполненный маневр оказался для водителя слишком трудным, и автомобиль оказался на встречной полосе, а поездка в итоге закончилась в сугробе.
Курьез аварии заключается в том, что на месте происшествия не удалось понять, как именно водитель заблудился на перекрестке и оказался на встречке. На этом перекрестке во всех направлениях есть разделяющие полосы движения островки безопасности, и можно было предположить, что водитель на своей машине где-то переехал через них. К сожалению, на снегу следов не было видно.
Вероятнее всего, что в потере водителем умения ориентироваться виноваты алкоголь и вождение под его воздействием. Полицейские установили, что мужчина был пьян, и доставили его в отделение полиции для проведения процессуальных действий.