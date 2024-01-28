В аэропорту Мюнхена в багаже пенсионера нашли 450 000 евро наличными

Инцидент произошел 19 ноября 2023 года, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на «Украинскую правду». Во время проверки у входа в терминал пенсионер заявил, что у него при себе около 300 евро наличными, что подтвердила проверка.

Однако затем перед посадкой в самолет неизвестный мужчина передал путешественнику ручную кладь, говорится в сообщении.

«После повторной проверки в переданной путешественнику ручной клади было обнаружено почти 455 000 евро. Наличные конфисковали, а против мужчины начали производство», - отметила мюнхенская таможня.

Пресс-представитель ведомства Мария Миллер сказала, что украинец не смог объяснить источник происхождения денежных средств.

Расследование дела продолжается. Представитель таможни Кристиан Шитенкопф сказал изданию Bild, что правоохранительные органы проверяют версию отмывания денег. Если происхождение наличных не будет подтверждено, «все деньги будут конфискованы в пользу государства».

Мюнхенское таможенное управление напомнило, что при путешествии из стран за пределы ЕС наличные деньги и ювелирные изделия общей стоимостью 10 000 евро или более должны декларироваться в письменной форме.