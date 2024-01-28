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В Таллинне произошло ДТП: в больницу доставлен четырехлетний ребенок

rus.postimees.ee
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Полиция на месте ДТП. Фото иллюстративное.
Полиция на месте ДТП. Фото иллюстративное. Фото: Taavi Sepp

За прошедшие сутки на дорогах Эстонии произошло одно тяжелое ДТП, в результате которого в больницу был доставлен четырехлетний мальчик.

В субботу, 27 января, в 11.36 в Таллинне у дома на улице Таммсааре, 59, произошло ДТП: 55-летний мужчина на автомобиле Opel Vivaro сзади врезался в остановившийся на светофоре автомобиль Toyota Corolla, которым управляла 45-летняя женщина.

Четырехлетнего мальчика, который был пассажиром Toyota, доставили в больницу.

Также за прошедшие сутки полицейские отстранили от вождения 18 водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

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