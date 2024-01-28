За прошедшие сутки на дорогах Эстонии произошло одно тяжелое ДТП, в результате которого в больницу был доставлен четырехлетний мальчик.
В Таллинне произошло ДТП: в больницу доставлен четырехлетний ребенок
В субботу, 27 января, в 11.36 в Таллинне у дома на улице Таммсааре, 59, произошло ДТП: 55-летний мужчина на автомобиле Opel Vivaro сзади врезался в остановившийся на светофоре автомобиль Toyota Corolla, которым управляла 45-летняя женщина.
Четырехлетнего мальчика, который был пассажиром Toyota, доставили в больницу.
Также за прошедшие сутки полицейские отстранили от вождения 18 водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.