В Таллинне произошло ДТП: в больницу доставлен четырехлетний ребенок

В субботу, 27 января, в 11.36 в Таллинне у дома на улице Таммсааре, 59, произошло ДТП: 55-летний мужчина на автомобиле Opel Vivaro сзади врезался в остановившийся на светофоре автомобиль Toyota Corolla, которым управляла 45-летняя женщина.