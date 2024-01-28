Фото и видео ⟩ На границе по-прежнему неспокойно: нелегалы пытаются пробраться в Эстонию

Задержанные на этой неделе в российской приграничной зоне двое мужчин, которые пытались попасть в Эстонию.

На этой неделе псковские пограничники недалеко от границы с Эстонией в Печорском районе задержали двух мужчин южноазиатского происхождения, а также неделей ранее девять человек, которые пытались попасть в Эстонию.