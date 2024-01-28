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Фото и видео ⟩ На границе по-прежнему неспокойно: нелегалы пытаются пробраться в Эстонию

Арвед Брейдакс
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Задержанные на этой неделе в российской приграничной зоне двое мужчин, которые пытались попасть в Эстонию.
Задержанные на этой неделе в российской приграничной зоне двое мужчин, которые пытались попасть в Эстонию. Фото: FSB Pihkva osakonna pressiteenistus

На этой неделе псковские пограничники недалеко от границы с Эстонией в Печорском районе задержали двух мужчин южноазиатского происхождения, а также неделей ранее девять человек, которые пытались попасть в Эстонию.

Двух мужчин задержали в лесу в непосредственной близости от границы. Документов для легального путешествия через границу у них не было, сообщила пресс-служба Псковской пограничной службы ФСБ России.

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