На этой неделе псковские пограничники недалеко от границы с Эстонией в Печорском районе задержали двух мужчин южноазиатского происхождения, а также неделей ранее девять человек, которые пытались попасть в Эстонию.
Для подписчиков
Фото и видео ⟩ На границе по-прежнему неспокойно: нелегалы пытаются пробраться в Эстонию
Двух мужчин задержали в лесу в непосредственной близости от границы. Документов для легального путешествия через границу у них не было, сообщила пресс-служба Псковской пограничной службы ФСБ России.