Автомобиль вылетел с дороги: водитель и пассажир покинули место ДТП до прибытия полиции

О произошедшем на 5,4 км дороги Отепя-Кяэрику-Куревере ДТП поступило сообщение в 14.26. Насколько известно, ехавшие в машине люди не пострадали.

«Полиция занимается поиском водителя и пассажира, - сказала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Барбара Лихтфельдт. - Дороги на месте происшествия скользкие, и собранные на данный момент данные показывают, что водитель не выбрал скорость, соответствующую дорожным условиям».

Высокий риск гололеда и сегодня

Юго-западный ветер в воскресенье принесет в Эстонию теплый воздух, в этих условиях на дорогах возрастет риск появления гололедицы.

Об этом BNS сообщила пресс-служба Департамента транспорта, отметив, что с утра покрытие основных и второстепенных дороги покрыто реагентами или влажное. Температура воздуха дорожного покрытия по всей Эстонии находится в минусовом диапазоне.

В Западной Эстонии в воскресенье температура воздуха уже с утра будет выше нуля, но температура поверхности дорог останется ниже нулевой отметки, поэтому водителям следует опасаться появления инея на асфальте.

По прогнозу погоды, юго-западный ветер в течение дня принесет в Эстонию более теплый воздух. Температура воздуха составит от 0 до +3 градусов. Местами пройдет небольшой снег, мокрый снег и дождь. Существует высокий риск обледенения дорог.