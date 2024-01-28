Сегодня, 28 января, в 9.30 на 75-м километре шоссе Таллинн-Тарту произошло ДТП: водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter не справился с управлением на прямом участке дороги и выехал в кювет, где перевернулся на крышу.
Фото ⟩ ДТП на шоссе: полный детей микроавтобус вылетел с дороги и приземлился на крышу
Водитель микроавтобуса на месте происшествия объяснил Järva Teataja, что ехал спокойно и не совершал резких маневров, как вдруг микроавтобус начал вилять и в итоге приземлился в кювет на крышу.
Помимо водителя и еще одного взрослого мужчины, в микроавтобусе находились четверо детей, однако, по словам водителя, в результате аварии никто не пострадал.
Через некоторое время после аварии мимо места происшествия проехала машина по обслуживанию дорог и посыпала дорогу солью.
Департамент предупреждает о гололеде
Юго-западный ветер в воскресенье принесет в Эстонию теплый воздух, в этих условиях на дорогах возрастет риск появления гололедицы.
Об этом BNS сообщила пресс-служба Департамента транспорта, отметив, что с утра покрытие основных и второстепенных дороги покрыто реагентами или влажное. Температура воздуха дорожного покрытия по всей Эстонии находится в минусовом диапазоне.
В Западной Эстонии в воскресенье температура воздуха уже с утра будет выше нуля, но температура поверхности дорог останется ниже нулевой отметки, поэтому водителям следует опасаться появления инея на асфальте.
По прогнозу погоды, юго-западный ветер в течение дня принесет в Эстонию более теплый воздух. Температура воздуха составит от 0 до +3 градусов. Местами пройдет небольшой снег, мокрый снег и дождь. Существует высокий риск обледенения дорог.