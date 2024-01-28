Эстонский бизнесмен: никто не осмелится в ближайшее время поднимать цены

«Для людей начало года – финансово тяжелое время, все явно стараются экономить, поэтому и производители, и торговые сети сейчас находятся в режиме ожидания. Хотя многие производители оказались в затруднительном положении, конкуренция возросла и, похоже, никто не осмелится в ближайшее время поднимать цены. Все ждут, чтобы увидеть, что произойдет с экономикой и потреблением», - сказал Лауринг.

Тармо Лауринг. Фото: Kermo Benrot

«Я не склонен считать реалистичной рекламу, в которой говорится, что розничная сеть решила переложить повышение налога с оборота на свои плечи, то есть, будет платить налог за свой счет, — сравнение цен не подтверждает это, к тому же, это означало бы миллионные убытки. Скорее, цены были повышены еще осенью, и в начале года не было причин поднимать их еще больше. Отчет Института конъектуры также подтверждает, что в прошлом году многие коммерсанты воспользовались возможностью увеличить свою наценку», – сказал Лауринг и добавил, что в основном это были более дорогие сети магазинов.

«С точки зрения оборота, прошлый год был весьма благополучным для магазинов низких цен – объем продаж в более дорогих магазинах сократился, а в более дешевых – увеличился. Оборот А1000 в прошлом году увеличился на 20 процентов, и мы ожидаем, что в этом году рост также будет выражаться двузначным числом», - поделился Лауринг.

«Высокая инфляция, по большому счету, еще не закончилась. Год будет трудным, безработица будет расти, и в этом году, определенно, стоит внимательно следить за своими расходами. Сейчас проводится довольно много различных скидочных кампаний, но не стоит терять голову из-за отдельных рекламируемых товаров. Вместе с повышением налога с оборота разница в ценах в разных торговых сетях увеличилась еще больше, и люди должны сравнивать стоимость всей корзины покупок», – сказал Лауринг.