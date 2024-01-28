Этот сезон для действующего чемпиона Испании по футболу «Барселона» крайне непростой. В субботу команда потерпела кошмарное поражение, они уже сильно отстают от своего главного соперника «Реала» в домашней лиге. Усугубил ситуацию и главный тренер Хави, который объявил, что покинет свой пост после окончания сезона.
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Легенда «Барселоны» объявил, что уходит с поста главного тренера после ужасного поражения
Во вчерашнем матче против «Вильярреала» «Барселона» поначалу отставала со счетом 0:2 на десятой минуте второго тайма, но вскоре забила три гола за 11 минут. На 84-й минуте команда позволила сопернику сыграть вничью, но на 9-й и 12-й дополнительных минутах в итоге выиграла со счетом 5:3.