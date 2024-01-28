Легенда «Барселоны» объявил, что уходит с поста главного тренера после ужасного поражения

Во вчерашнем матче против «Вильярреала» «Барселона» поначалу отставала со счетом 0:2 на десятой минуте второго тайма, но вскоре забила три гола за 11 минут. На 84-й минуте команда позволила сопернику сыграть вничью, но на 9-й и 12-й дополнительных минутах в итоге выиграла со счетом 5:3.

В среду «Барселона» проиграла «Бильбао Атлетик» со счетом 2:4 в четвертьфинале кубка. Чуть ранее они проиграли «Реалу» со счетом 1:4 в Суперкубке Испании, после чего Хави пообещал уйти с поста, если команда разуверилась в нем. «Барселона» хоть и одержала пару побед, но оборона команды по-прежнему оставляет желать лучшего.