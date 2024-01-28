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Видео ⟩ Протестующие облили супом знаменитую картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза»

rus.postimees.ee
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Фото: MICHEL EULER/AP/Scanpix

Сегодня двое экоактивистов в Лувре в Париже облили супом картину «Джоконда» («Мона Лиза»).

Картина защищена пуленепробиваемым стеклом, поэтому ее повреждение маловероятно.

На видео, которое распространяется в соцсетях, запечатлено, как двое протестующих требуют права на здоровое и экологически чистое питание и заявляют, что сельскохозяйственная система больна, сообщает Би-би-си.

Картина Леонардо да Винчи XVI века — одно из самых известных произведений искусства в мире. «Мона Лиза» находится за защитным стеклом с начала 1950-х годов, когда она была повреждена посетителем, облившим ее кислотой.

В 2022 году активист швырнул в картину торт, призывая людей задуматься о сохранении планеты Земля. 

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