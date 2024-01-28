Более 400 человек хотят стать машинистами поезда

«Вакансия машиниста локомотива становится все более востребованной, поскольку в период с 2025 по 2027 год в Эстонии выйдут 16 новых пассажирских поездов. Также продолжает расти число пассажиров в поездах, в прошлом году эта цифра увеличилась до 7,83 миллиона, - рассказал инструктор-машинист и руководитель обучения машинистов локомотивов Артур Лоренц. Интерес к получению профессии машиниста локомотива в этом году значительно выше, чем раньше, мы призываем всех желающих подать свою кандидатуру. Результат конкурса не зависит от порядка подачи заявок, но из всех кандидатов мы выберем наиболее подходящих для машинистов локомотивов».

В начале января компания Elron объявило конкурс по подбору учащихся на начинающиеся в мае курсы подготовки машинистов локомотив. На сегодняшний день заявки на участие в конкурсе подали более 400 человек, Elron ищет не менее десяти студентов для общего обучения по специальности машинист. В ноябре прошлого года на эти курсы подали заявку всего 148 человек.

Кандидат должен иметь среднее образование, знать эстонский язык как минимум на уровне B1 и достичь 20 летнего возраста не позднее июля 2024 года.

Всего обучение машинистов локомотивов длится девять месяцев. В течение первых четырех месяцев идет теоретическая подготовка и первая практика вождения. После успешного завершения общей подготовки машиниста поезда и сдачи экзамена на права машиниста локомотива в Департаменте транспорта студенты переходят на сертификационную подготовку продолжительностью до пяти месяцев, где они знакомятся с конкретными железнодорожными линиями и поездами.

ВАЖНО • Работа машиниста локомотива требует аккуратности и правильности, добросовестности, хорошей способности концентрироваться и быстрой реакции в различных ситуациях. • Управление поездами не требует физической силы, поэтому эта работа подходит многим. • Общая подготовка новых машинистов поездов начнется в мае 2024 года и продлится девять месяцев вместе с сертификационным обучением.