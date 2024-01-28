Спор с профсоюзом: Elektrilevi не уступает

«Причиной трудового спора являются не разногласия по какому-то конкретному вопросу, а общее нежелание работодателя заключать коллективный договор. Переговоры не дошли даже до обсуждения проекта, представленного профсоюзами, а вместо этого обсуждалось, зачем вообще нужен коллективный договор в компании», - пояснила председатель профсоюза Põhja Elektrivõrgud Лийлия Пераметс.

По ее словам, работодатель игнорировал аргументы профсоюза и не захотел вести переговоры по существу, что вынудило профсоюз предложить завершить переговоры, не достигнув соглашения. Работодатель согласился с этим предложением.

Председатель Союза энергетиков Эстонии Сандер Вайкма считает весьма прискорбным, что в данном случае работодатель не понимает смысла и значения коллективного договора - иными словами, не ценит трудовой мир, который такой договор гарантирует.

В то же время Вайкма заверил, что работа по достижению коллективного договора будет продолжена.