Эстонская сельскохозяйственно-торговая палата приняла в члены производителя конопли

Уже через год после своего создания, в 2018 году, кооператив построил современный завод по переработке семян конопли, где можно сортировать и очищать семена конопли и отжимать из них масло. Это также крупнейший завод по очистке семян конопли в Европе.

«В 2022 году Эстония была вторым по величине производителем конопли в Европе, и более половины всего урожая страны производят наши члены и партнеры. Всего более 7000 гектаров в год», - сказал глава отдела маркетинга компании Сандер Кууск.

Новый сорт конопли

До 2021 года в Эстонии в основном выращивали сорт конопли Finola. Однако 1 января прошлого года был принят закон, согласно которому выращивание Finola фактически стало невозможным.

Понимая, что в скором времени в отношении содержания тетрагидроканнабинола (ТГК) начнут действовать регулировки, Nordic Hemp TÜ уже несколько лет назад начали уделять этой теме особое внимание и вывели сорт конопли Estica, семена которого крупнее и, таким образом, ТГК больше не является проблемой.

Nordic Hemp экспортируют 99 процентов своей продукции - в основном в Германию, Нидерланды, Данию, Австрию, Италию, Польшу, Испанию, Англию и Канаду. В общем продукция экспортируется более чем в 20 стран. Основными экспортными товарами являются очищенные семена конопли, конопляное масло и конопляные протеины - 50 и 70 процентов соответственно. При этом важно отметить, что компания преимущественно занимается органическим производством.

Nordic Hemp TÜ входит в состав сельскохозяйственной группы EPKK.