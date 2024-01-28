Британская разведка считает, что учащенные нападения на военкоматы и другие подобные учреждения в России может свидетельствовать о том, что граждане России не верят обещанию президента Владимира Путина не проводить новую волну мобилизации.
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Британская разведка: россияне не верят обещанию Путина
«22 января 2024 года российские власти заявили, что с начала конфликта в феврале 2022 года нападения на военкоматы совершались 220 раз. По данным СМИ, с 26 июля 2023 года произошло 113 нападений на военкоматы», - говорится в докладе британской разведки.