Британская разведка: россияне не верят обещанию Путина

«22 января 2024 года российские власти заявили, что с начала конфликта в феврале 2022 года нападения на военкоматы совершались 220 раз. По данным СМИ, с 26 июля 2023 года произошло 113 нападений на военкоматы», - говорится в докладе британской разведки.