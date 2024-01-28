Заслуженный семейный врач: уже в 2025 году Касса здоровья недосчитается 147 миллионов евро

«В настоящее время расходы Эстонии на здравоохранение настолько высоки, что, например, к концу следующего года дефицит Кассы здоровья составит 147 миллионов евро, а к 2027 году он вырастет примерно до 251 миллиона евро. Министр здравоохранения у нас тоже из числа "министров-соцдемов"», - сообщила Йоллер, ссылаясь слова лидера СДПЭ Лаури Ляэнеметса, прозвучавшие в интервью ERR в пятницу, 26 января.

«Я бы очень хотела узнать, сколько из обещанных (Ляэнеметсом - прим. ред.) трех миллионов евро будет выделено на здравоохранение, включая Министерство социальных дел и его подведомственные учреждения, и откуда именно будут взяты эти деньги. Или мы собираемся сделать Департамент здравоохранения еще слабее?», - написала Йоллер в социальных сетях.

По ее словам, в ситуации с перераспределением финансирования возникает ряд новых вопросов: сократить ли бюджет на профилактику заболеваемости, при условии, что средства поступают из Института развития здравоохранения; урезать ли финансирование медицинской помощи первого уровня, то есть, средств, идущих на зарплату семейных врачей, скорой помощи и экстренной медицины?

«Или планируется сократить бюджет зарплат врачей-специалистов? У какой больницы или за счет какой услуги здравоохранения будут отняты эти деньги?», - подвергла критике неясность ситуации Кармен Йоллер.

Министр внутренних дел и лидер Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс в пятницу в интервью ERR заявил, что министерства, возглавляемые представителями СДПЭ, готовы выделить три миллиона евро на дополнительное повышение зарплаты учителям в этом году.

«Я так понимаю, что и партия "Ээсти 200" тоже готова в конце концов найти эти деньги. Вот только желания идти дальше в этом вопросе не было», - сказал Ляэнеметс. По его словам, СДПЭ вновь выступила с предложением с идеей отмены премий министерств. В первый раз эта идея не нашла поддержки у партнеров по коалиции.

Ляэнеметс также раскритиковал Партию реформ и ее лидера Каю Каллас, заявив, что правительство, нежелающее решить проблему зарплат учителей, в настоящее время отчасти недееспособно.