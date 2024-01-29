ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ «Детский сад!»: Жители Таллинна о решении президента не приглашать всех членов Рийгикогу на прием

Лиля

Лиля. Фото: Rene Henri Rand

Это хорошо. Президент знает, что делает. И если денег нет, ну, что делать.

Ингрид

Ингрид. Фото: Rene Henri Rand

Меня это никак не касается. Что я буду переживать за это? Президент - это президент, как решил, так и решил. Обидно было бы, конечно, но что делать...

Александр

Александр. Фото: Rene Henri Rand

Роль президента просто символична, поэтому пусть решает сам, что правильно, что нет. Хоть какая-то доля самостоятельности у него здесь есть: он показывает, что он с народом и что не в ладах с Рийгикогу.

Наталья

Наталья. Фото: Rene Henri Rand

Я вообще никак к этому не отношусь. Но если бы я была на их месте, мне бы тоже было неприятно: это как если б меня подружка на день рождения не позвала. Неприятно!

Андрей

Андрей. Фото: Rene Henri Rand

Это невеская причина: можно найти другой какой-то зал, наверное.

Елена

Елена. Фото: Rene Henri Rand

Я думаю, что тот, кто хочет, тот и постоит, чтобы посмотреть. Я считаю, что недостаточное количество мест в театре «Эстония» - не проблема на самом деле. Скорее всего, президента обидели те, кого он не захотел звать на прием. Все-таки, наверное, надо в себе разобраться.

Руслан

Руслан. Фото: Rene Henri Rand

А чего это они обижаются-то? Ну конечно, неприятно, но может быть, эти политики не заслуживают быть на приеме? Может, президент на них обиделся? Сложно выбирать, конечно, я понимаю. Может, действительно техническая проблема. Что тут сделаешь? Остается только догадываться. Он же президент, его выбирал парламент - надо доверять своему президенту.

Я считаю, что проблем итак достаточно, чтобы обижаться. Сейчас нет времени на какие-то обидки - детский сад! Давайте работать!