Две трети общей суммы пособий, предусмотренных для проектов НКО, получил Эстонский Красный крест

На конкурс заявок от НКО, проводящийся Министерством социальных дел и направленный на поиск стратегических партнеров для содействия благополучию и здоровью людей, было подано 17 заявок, из которых были отобраны шесть наиболее значимых проектов, которые получат поддержку в размере трех миллионов евро.

Самый амбициозный из выбранных проектов предусматривает обучение 75 000 жителей Эстонии навыкам оказания первой помощи, пояснили в пресс-службе министерства.

Пособие на оказание продовольственной помощи в размере 148 500 евро получил проект некоммерческой организации EatB4 по созданию платформы для обмена продуктами питания.

Такую же сумму получил проект НКО Green Vald по сокращению пищевых отходов и оказанию продовольственной помощи.

Проект Эстонской ассоциации людей с психическими расстройствами и их родственников «Опыт учит» получил 163 340 евро.

Проект VATEK Эстонской коалиции психического здоровья и благополучия «Момент психического здоровья: продвижение защитов интересов сообщества, основанного на исследованиях» получил 315 000 евро.

Исследование Центра политических исследований Praxis о вмешательстве в физическую активность и питание в школах и дошкольных учреждениях получило 118 145 евро.

Помимо новых договоров о партнерстве, будут продолжены проекты поддержки с такими организациями, как Эстонская ассоциация социальной работы, НКО Peaasjad, НКО Kuldne Liiga, Целевое учреждение «Центр развития благополучия детей», Союз многодетных семей Эстонии, Общество семейного обучения Sina ja Mina, Союз защиты детей, больница Вильянди и НКО Igale Lapsele Pere.

В 2020 году Министерство социальных дел начало финансировать НКО в формате стратегического партнерства.

Пособия выделяются на основе открытых конкурсов, и за последние четыре года Министерством социальных дел было заключено 25 договоров о партнерстве и выделено более 15,5 миллиона евро в виде субсидий.