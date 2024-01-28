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Косметический бренд Avon подвергся критике из-за связей с Россией

rus.postimees.ee
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Косметический бренд Avon.
Косметический бренд Avon. Фото: Postimees

Международная компания по производству косметических товаров бразильского происхождения Avon подверглась критике в Великобритании из-за того, что продолжает свою деятельность в России, об этом сообщает британская вещательная корпорация Би-би-си.

Когда Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года, Avon объявила, что приостановит инвестиции в России и не будет экспортировать свою продукцию из России на другие рынки, включая Украину. Компания работала в России более 30 лет.

Теперь журналисты Би-би-си обнаружили, что Avon активно ищет возможности расширения в России. Компания ищет торговых агентов в России для перепродажи своей продукции, а кроме того, в Москве еще есть крупный завод по производству косметических товаров.

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