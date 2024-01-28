Международная компания по производству косметических товаров бразильского происхождения Avon подверглась критике в Великобритании из-за того, что продолжает свою деятельность в России, об этом сообщает британская вещательная корпорация Би-би-си.
Для подписчиков
Косметический бренд Avon подвергся критике из-за связей с Россией
Когда Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года, Avon объявила, что приостановит инвестиции в России и не будет экспортировать свою продукцию из России на другие рынки, включая Украину. Компания работала в России более 30 лет.