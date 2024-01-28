Департамент транспорта предостерег об опасности гололедицы

В воскресенье днем ​​дорожное покрытие на главных и второстепенных дорогах было в основном мокрым от соли, а условия движения были удовлетворительными. В то же время Департамент транспорта предупреждает, что на второстепенных дорогах необходимо учитывать пробуксовку из-за гололеда.

В Вильяндиском уезде и в Вирумаа видимость ухудшена из-за мороси. На небольших дорогах могут встречаться опасно скользкие участки, в целом на дорогах в Эстонии в вечерние часы возрастет опасность гололедицы.

По прогнозам, в воскресенье вечером в Эстонии местами пройдет небольшой дождь, видимость будет ограничена туманом. Температура воздуха будет на несколько градусов выше нуля, но в южной Эстонии опустится до -1 градуса. Влажное дорожное покрытие может обледенеть.

Ночью осадки прекратятся, юго-западный и южный ветер усилится до 15 м/сек. На островах и побережье скорость ветра поднимется до 18 м/сек.

Департамент транспорта напомнил водителям, что использовать функцию круиз-контроля в условиях гололедицы очень опасно. Настроенный на фиксированную скорость круиз-контроль будет поддерживать ее, даже если в реальных дорожных условиях это окажется не лучшим выбором.

Для получения информации о дорожных условиях участников дорожного движения также просят позвонить по номеру 1247. Дополнительную информацию о дорожных условиях и ограничениях движения можно найти на веб-сайте целевой компании.