Концерн АВВ: Эстония может стать передовой страной в области энергоэффективности

Патрикайнен отметил, что в данный момент Европа переживает революцию в сфере энергетики, перед всеми стоят одни и те же ключевые вопросы: как обеспечить государственную и региональную энергетическую безопасность, повысить энергоэффективность и ускорить внедрение «зеленых» технологий.

«В Эстонии сейчас важно согласовать долгосрочную стратегию и четкое направление движения по энергетическим вопросам как на государственном, так и на корпоративном уровне, чтобы выбрать наилучший возможный сценарий», - продолжил бизнес-менеджер.

По его словам, в последние годы технологии развиваются очень быстро, и решения уже доступны. «У Эстонии есть ресурсы, необходимые площади и ноу-хау. Имея соответствующее видение, мы можем наилучшим образом использовать наши ресурсы, чтобы стать региональным центром передового опыта в быстро развивающейся области энергоэффективности и привлечь крупные промышленные инвестиции», - сказал Патрикайнен, подчеркнув, что одним из важных первых шагов является получение в Эстонии достаточного количества энергии из возобновляемых источников.

По его словам, технологии в последние годы развивались очень быстро, и решения существуют. «У Эстонии есть ресурсы, территория и знания. Если видение будет определено, мы сможем использовать наши ресурсы наилучшим образом, чтобы быстро стать региональным центром компетенций в быстрорастущей области энергоэффективности и привлечь сюда крупные промышленные инвестиции», - подчеркнул Патрикайнен, добавив, что одним из важных первых шагов является обеспечение Эстонии достаточным количеством энергии, произведенной из возобновляемых источников.

Действующий в Эстонии филиал концерна АВВ с 31 декабря 1991 года на сегодня насчитывает около 1000 работников, четыре места деятельности - Таллинн, Юри, Йыхви, Тарту и два производственных подразделения: завод двигателей и генераторов и завод приводов. За более чем 30 лет работы в Эстонии концерн инвестировал в экономику страны более 100 миллионов евро.