Специалисты выявили место повреждения электрического кабеля EstLink 2

«Повреждение обнаружено на эстонской стороне. На основании информации, полученной и собранной в связи с расследованием, можно сделать вывод, что неисправность не была вызвана внешним фактором», - говорится в обнародованном в воскресенье сообщении финского оператора системы передачи Fingrid.

В ходе поисков, продолжавшихся все выходные, определено, что место повреждения находится либо на суше недалеко от места соединения морского и сухопутного кабеля, либо в море недалеко от берега.

«Более точная локализация неисправности еще продолжается. Ремонтные работы начнутся, как только появится еще более подробная информация о характере неисправности», - отмечает Fingrid.

Оператор подчеркивает, что кабель Estlink 2 важен как для финской, так и для балтийской энергосистемы. Он является одним из двух соединений между Финляндией и Эстонией. Пропускная способность кабеля составляет 658 мегаватт.

Соединение прервало работу вскоре после полуночи 26 января. Причины неисправности Fingrid расследует вместе с эстонской государственной компанией Elering, которая отвечает, в частности, за электросеть.

Финляндия и Эстония ранее сообщили, что вторая линия электропередачи продолжает работу и неисправность не поставила под угрозу работу электроэнергетических систем двух стран.

EstLink 2 был официально запущен в 2014 году. Общая протяженность линии составляет около 170 километров. По морскому дну проходит около 145 километров кабеля.