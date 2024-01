Сектор Газа: стороны близки к соглашению о прекращении огня

Израиль и радикальное исламистское движение ХАМАС близки к соглашению о временном режиме прекращения огня в секторе Газа и освобождении заложников. Об этом американские издания The New York Times и The Wall Street Journal сообщили в субботу, 27 января, однако представленные их собеседниками подробности различаются.