Сектор Газа: стороны близки к соглашению о прекращении огня

NYT: Два месяца без боев и выход на свободу более 100 заложников

По словам источников NYT из числа чиновников США, пожелавших остаться неизвестными, письменный проект соглашения предусматривает режим прекращения огня на 2 месяца в обмен на освобождение более 100 заложников, удерживаемых ХАМАС. Первый этап предполагает прекращение боевых действий на 30 дней, а также освобождение женщин, пожилых людей и раненых заложников, уточняет газета.

В это время будут выработаны детали второго этапа, включающего 30-дневный режим прекращения огня и освобождение израильских военных и заложников-мужчин. Количество палестинцев, которых израильская сторона в ответ выпустит из тюрем, остается предметом переговоров, указывают собеседники NYT. Кроме того, сделка означает увеличение поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.

Между сторонами остаются значительные разногласия, добавляют американские официальные лица. Однако посредники выражают осторожный оптимизм, допуская, что окончательного соглашения удастся достичь в ближайшие две недели, пишет издание.

WSJ: Прекращение огня на 4 месяца и освобождение всех заложников ХАМАС