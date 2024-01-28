Эстонский двоеборец Кристьян Ильвес занял пятое место на этапе Кубка мира в Шонахе

Ильвес прыгнул на 95,5 метра с нормального (среднего) трамплина, получив 132,6 балла и заняв шестое место. Серию прыжков выиграл норвежец Ярл Магнус Риибер, набравший 148,2 балла - длина его прыжка составила 103,5 метра.

Во второй дисциплине - десятикилометровой лыжной гонке по пересеченной местности - Ильвес стартовал на одну минуту и две секунды позже норвежца. В лыжной гонке эстонский спортсмен улучшил свою позицию на одно место и финишировал пятым, отстав от победителя на одну минуту и десять секунд.

Ярл Магнус Риибер выиграл и вторую дисциплину. Второе место занял его соотечественник Йорген Граабак, отставший от победителя на 33,2 секунды. Третье место занял австриец Штефан Реттенеггер, отставший от победителя на 53,5 секунды. Эти же спортсмены возглавили первую тройку и после прыжков.

Четвертым стал Винценц Гайгер из Германии, который вышел на старт гонки с 18-го места, опередив на финише Кристьяна Ильвеса на 1,3 секунды.